La Marsica si fa notare per i numeri della raccolta differenziata. I dati di ottobre mostrano risultati da record nei comuni serviti da Tekneko, con percentuali che superano ovunque il 70%. Il dato, registrato in diversi comuni dopo l'opera della società di servizi di igiene urbana, è frutto di un lungo e articolato lavoro portato avanti insieme alle amministrazioni comunali e con il supporto degli utenti.

Il primato spetta a Celano, che con il 78,86% guida la classifica. Numeri record che testimoniano come ormai la differenziata sia diventata una consuetudine per la maggior parte dei cittadini celanesi. Segue Avezzano, il comune più popoloso del territorio con oltre 45mila residenti e numerose attività, che si attesta al 75,57%. Molto alti anche i dati di Cerchio, che raggiunge il 73,78%, di Trasacco, al 71,47%, e di Gioia dei Marsi, al 70,30%. Un risultato omogeneo, che riguarda sia le realtà più piccole sia i centri più grandi della Marsica, e che testimonia l'efficacia del servizio e la partecipazione attiva dei cittadini.

"I dati di ottobre dimostrano che, quando servizio e cittadini lavorano nella stessa direzione, i risultati arrivano", ha affermato il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo. "Superare il 70% in diversi comuni della Marsica che gestiamo, con Celano vicino al 79%, è un traguardo che appartiene prima di tutto alle famiglie e alle attività della Marsica, che ogni giorno separano i rifiuti con attenzione. Ringrazio i nostri operatori e le amministrazioni comunali per la collaborazione. Non ci fermiamo: l'obiettivo è sempre quello di continuare a migliorare".

Tekneko gestisce il servizio di igiene urbana in diversi comuni dell'Abruzzo e in particolare della Marsica, del Lazio, delle Marche e della Puglia. Ogni anno l'azienda investe in tecnologie sempre più avanzate e in attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini, famiglie e attività commerciali, con un'attenzione particolare alle scuole, dove si formano le abitudini e i comportamenti di domani. "Il nostro obiettivo", ha concluso il Presidente Di Carlo, "è diffondere sul territorio una vera cultura della differenziazione dei rifiuti, fondata sulla consapevolezza che ogni piccolo gesto quotidiano contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla qualità della vita della comunità".