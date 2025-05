L'arbitro pescarese Ursini dirigerà la finale di Supercoppa di Serie C

Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’arbitro pescarese Cristiano Ursini. Dopo aver vissuto un’annata ricca di soddisfazioni in Serie C, arricchita da prestazioni di grande livello, e aver avuto l’opportunità di comparire come quarto ufficiale in alcune gare di Serie B, il giovane arbitro aprutino si appresta a vivere un momento di grande rilievo nella sua carriera.

Sabato 17 maggio, infatti, Ursini sarà chiamato a dirigere la terza e ultima giornata della finale di Supercoppa di Serie C tra Padova e Virtus Entella, una sfida che si disputerà allo stadio 'Euganeo' di Padova. Un ruolo di grande responsabilità, che testimonia il crescente riconoscimento delle sue capacità e il suo affermarsi come uno degli fischietti più promettenti del panorama italiano.