L’alluminio nell’architettura e nei serramenti: le cose da sapere

Quando parliamo di architettura facciamo riferimento a un vero e proprio universo, che rappresenta l’arte in sé di plasmare gli spazi attraverso il volume. Sono davvero tante le variabili che entrano in gioco quando si tratta di progettare una struttura e in primis il riferimento è alle proprietà dei materiali, al trattamento della superficie ma anche alla disposizione degli spazi vuoti e pieni oltre al rapporto tra aree esterne e interne. Il fine ultimo di questa scienza è riuscire a implementare la funzionalità degli elementi e degli ambienti per migliorare la vita umana. Una sinergia legata a doppio filo alla moderna architettura, in cui si inserisce una tendenza nuova ovvero l’impiego massiccio dell’alluminio. Soprattutto per quanto riguarda l’installazione e l’utilizzo di persiane e serramenti.

Isolamento termico, costi ridotti e altissima flessibilità

D’altra parte, lo sappiamo bene, l’alluminio ha moltissimi pregi: è un materiale versatile e 100% riciclabile dunque rispettoso dell’ambiente (risponde a meraviglia al diktat dell’ecosostenibilità). E’ inoltre flessibile, robusto e isola da un punto di vista termico consentendo di ridurre i costi energetici in bolletta. L’alluminio permette inoltre di realizzare forme che altrimenti i tradizionali materiali per costruzioni - legno in primis - lascerebbero off limits. La rivoluzione apportata dall’alluminio e in particolare dai serramenti in alluminio ha avuto inizio con il Novecento. Sono fiorite nel tempo molte realtà che si occupano della progettazione e della realizzazione di porte e finestre in alluminio. L’età moderna ha segnato lo sbarco di queste realtà sul web: oggi tramite i portali di imprese leader di settore come aluprof.eu/it che offre finestre in alluminio di qualità, consentono di informarsi e al tempo stesso di consultare cataloghi sempre aggiornati.

Una scoperta recente che ha rivoluzionato più settori

L’umanità ha scoperto l’alluminio relativamente di recente, visto che era del tutto sconosciuto non più tardi di 200 anni fa. Le sue eccellenti caratteristiche di versatilità e resistenza gli hanno consentito di guadagnare rapidamente una forte popolarità, rivoluzionando non soltanto l’architettura ma anche l’edilizia e altri settori. Oggi si usa l’alluminio nell’ambito farmaceutico e dell’industria alimentare ma anche nella produzione automobilistica. E’ però nei serramenti che trova la sua massima espressione. Per le strutture sia commerciali che residenziali, infatti, è corretto affermare come quella dei serramenti in alluminio sia una tra le scoperte migliori del secolo: aumenta l’efficienza energetica, incrementa il comfort, è bello da vedere e richiede poca manutenzione.

Transizione ecologica e costruzioni verdi: il ruolo dell’alluminio

Come accennato, l’alluminio è anche in grado di interpretare i cambiamenti in quella che oggi viene definita tendenza delle ‘costruzioni verdi’ il che lo rende protagonista nella moderna architettura ecologica. Può inoltre essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica, in un intervallo di temperatura che va dai -80 ai +300 gradi (grazie alle sue importanti proprietà isolanti non si deteriorerà). La principale caratteristica che spicca per quanto riguarda il contesto delle ‘costruzioni verdi’ è senza dubbio la grande capacità di essere riciclato senza mai perdere le sue originali caratteristiche e mantenendo gli standard qualitativi.