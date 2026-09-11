L’Aquila, focus sulle nuove scuole pronte al debutto

Prosegue l’approfondimento sugli edifici scolastici che il Comune dell’Aquila e l’Ufficio scolastico regionale aprono in anteprima a famiglie e personale alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Dopo gli appuntamenti del 14 settembre a Coppito e Pile, martedì 15 settembre sarà la volta di due nuove strutture: alle ore 15 la scuola dell’infanzia “L’Albero dai mille colori” di Paganica e alle ore 17 il nuovo polo scolastico di Torretta-Gignano-Sant’Elia, destinato alla scuola dell’infanzia e primaria. I due edifici accolgono complessivamente 460 bambini: 120 nella nuova scuola dell’infanzia di Paganica e 340 nel polo di Torretta-Gignano-Sant’Elia. Le due aperture completano le quattro anteprime organizzate prima dell’avvio delle lezioni, fissato in Abruzzo per mercoledì 16 settembre.

La scuola dell’infanzia “L’Albero dai mille colori” di Paganica è dimensionata per quattro sezioni. Si tratta di una nuova struttura realizzata nell’ambito del programma di rinnovamento dell’edilizia scolastica comunale. I lavori, iniziati il 22 dicembre 2023 e conclusi il 30 giugno 2026, hanno portato alla realizzazione di un edificio con una superficie complessiva di 1.335 metri quadrati. La scuola è costituita da sei blocchi: quattro ospitano le sezioni, ciascuna dotata al proprio interno di bagni e spogliatoi per gli alunni, mentre altri due sono destinati ai servizi. Tutti gli spazi sono collegati da un atrio centrale nel quale trovano posto gli ambienti comuni alle diverse sezioni, tra cui l’aula per le attività libere e la mensa. Lo spazio centrale si caratterizza per la presenza di ampie vetrate.

L’intervento ha un valore di 2.145.000 euro, finanziato attraverso il Pnrr, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. Il responsabile unico del procedimento è Carlo Cafaggi; la progettazione esecutiva è stata curata internamente dal capo dipartimento alla Ricostruzione, Roberto Evangelisti, che ha seguito anche la direzione dei lavori. L’impresa esecutrice è Salto Costruzioni Srl. Il collaudo statico è stato affidato a Guido Bonanni, quello tecnico-amministrativo a Giulia Corona e il collaudo degli impianti tecnologici a Stefano Roccioletti.

Ancora più rilevante per dimensioni è il nuovo polo scolastico di Torretta-Gignano-Sant’Elia, realizzato per riunire in un’unica struttura i servizi scolastici destinati alle comunità delle tre frazioni. Il polo è dimensionato per complessivi 340 alunni. La scuola dell’infanzia dispone di tre sezioni, tre classi per 90 bambini, mentre la primaria è organizzata in due sezioni, dieci classi per 250. I lavori, iniziati il 20 luglio 2022, si sono conclusi il 2 settembre 2026. L’intervento ha riguardato la costruzione della scuola primaria, della scuola dell’infanzia e di una palestra a servizio sia delle scuole sia della comunità. La superficie della scuola è di 2.769 metri quadrati. Il progetto è stato concepito per salvaguardare il profilo naturale del terreno e le visuali aperte sul paesaggio, con una galleria centrale che attraversa il complesso, dall’atrio d’ingresso al giardino posteriore, destinato anche alle attività libere e informali e sulla quale convergono aule e laboratori. I diversi corpi dell’edificio seguono l’andamento naturale del terreno e sono intervallati da corti e spazi verdi. Gli accessi alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia sono differenziati. Le tre classi dell’infanzia sono ciascuna dotata di bagno, spogliatoio e giardino esterno. La primaria comprende gli spazi per le classi, tre laboratori, una biblioteca per gli insegnanti, il refettorio, gli uffici di segreteria scolastica, servizi igienici e locali tecnici. Il complesso comprende inoltre la palestra con servizi e spogliatoi e un’area esterna attrezzata con un campo all’aperto. I diversi corpi dell’edificio dispongono ciascuno di un proprio giardino. L’accesso principale alla struttura, dotata di una superficie destinata a parcheggio di oltre mille metri quadrati, è garantito dal tratto stradale di nuova costruzione su via Manieri, progettato anche con l’obiettivo di preservare la qualità urbana del quartiere. Particolare attenzione è stata riservata agli spazi esterni: il cortile, immerso nel verde, rappresenta lo spazio pubblico più significativo del complesso scolastico e, grazie alle sue dimensioni, può ospitare anche manifestazioni e iniziative aperte alla comunità del quartiere e alla città. L’investimento complessivo ammonta a 8.445.200 euro. Il finanziamento comprende 5,2 milioni di euro attraverso il Decreto Diset 48/2013 e ulteriori 2.775.200 euro assegnati dal Cipess con la delibera 93/2024. Il responsabile unico del procedimento è Carlo Cafaggi. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata al raggruppamento composto da Cristina Casadei e Antonio De Paolis, da Start Ingegneria Srls, Futura Tecnologies Srl e da Roberto Salucci. La direzione dei lavori è stata affidata a Roberta Guadagnoli, mentre l’impresa esecutrice è SV Edil Srl. Il collaudo statico e tecnico-amministrativo è stato affidato a Roberto Franchi e quello degli impianti tecnologici a Stefano Roccioletti.

Con le aperture del 15 settembre si chiude il ciclo di anteprime promosso dal Comune dell’Aquila e dall’Ufficio scolastico regionale in vista del primo giorno di scuola. Appuntamento, dunque, alle 15 a Paganica e alle 17 a Torretta-Gignano-Sant’Elia.