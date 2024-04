L’Aquila è il “Comune Capoluogo” più ricco in Abruzzo

Ieri, 23 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso i dati relativi all’Irpef pagata nel 2023 e relativa ai redditi prodotti nel 2022. Questi, suddivisi per Comune, mostrano il livello di stipendi e retribuzioni delle Persone Fisiche e rappresentano da sempre un’ottima approssimazione del Reddito Prodotto dalla comunità, il più noto PIL o Prodotto Interno Lordo. Ebbene, nel 2022 la ricchezza Irpef pro-capite prodotta a Teramo è cresciuta del 7,4%, dato migliore in Abruzzo. Superata Chieti, si sta velocemente convergendo verso Pescara. Il Comune di Teramo risulta inoltre il Comune Capoluogo abruzzese con il tasso di crescita più alto negli ultimi 5 anni ed in particolar modo nell’ultimo biennio.



TERAMO 15.820 € 7,36%

PESCARA 16.105 € 5,97%

CHIETI 15.347 € 6,16%

L'AQUILA 17.236 € 7,16%

Negli ultimi cinque anni la vivace dinamica dell’economia teramana ha permesso una convergenza verso i livelli de L’Aquila, Comune Capoluogo più ricco in Abruzzo, ad un ritmo più veloce rispetto alle altre realtà della Regione; 3,50% per Teramo contro valori inferiori al 2% per Chieti e Pescara. Tutti i dati, comunque aggregati, attestano per il Comune di Teramo una crescita della ricchezza prodotta dalle Persone Fisiche superiore agli altri Comuni Capoluogo d’Abruzzo.



A riferire queste informazioni interessanti e’ il consigliere comunale Luca Malavolta (Insieme Possiamo) che, ad onor del vero, mancano di un dato fondamentale: quello relativo all’inflazione ovvero la variabile fondamentale rispetto al potere d’acquisto dei singoli cittadini e delle famiglie.