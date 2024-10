Italia ferma al Pil

Il Paese non è fermo, ma l’economia italiana cresce a ritmo da lumaca con il Pil che segna un misero +0,4% su anno. Sono i dati Istat per il terzo trimestre del 2024 ad accendere il campanello d’allarme per il futuro della nostra nazione.



“I numeri dimostrano come l’Italia registri una crescita insoddisfacente, e su tali dati pesa la situazione di crisi dei consumi, con le famiglie che, nonostante il ridimensionamento dell'inflazione, continuano a contrarre la spesa – spiega il presidente Gabriele Melluso – Il vero motore dell’economia sono proprio i consumi dei cittadini, e in tale direzione il governo deve correre ai ripari varando misure specifiche per far ripartire gli acquisti delle famiglie, che nel corso del 2024 registrano un calo del -0,9% su anno con punte del -1,1% per gli alimentari, con effetti negativi diretti in tutti i comparti e sul Pil nazionale”.



Una situazione che per l’Abruzzo è ancora più drammatica specie per il settore dell’automotive che rappresenta il venti percento del nostro prodotto interno lordo. Che succederà?