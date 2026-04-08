Frase del giorno

08 Apr, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Italia divisa e Abruzzo in ginocchio: la frana di Petacciato blocca...

Italia divisa e Abruzzo in ginocchio: la frana di Petacciato blocca i binari e l'A14

Purtroppo i tempi di ripristino non saranno brevi

Italia divisa e Abruzzo in ginocchio: la frana di Petacciato blocca i binari e l'A14

Non è un’interruzione temporanea, ma una ferita profonda che spacca in due il Paese. La riattivazione della frana di Petacciato, il fronte franoso più esteso d’Europa con i suoi 4 chilometri di instabilità, ha travolto i collegamenti tra Abruzzo, Molise e Puglia, lasciando migliaia di viaggiatori in un limbo di incertezza. Le piogge torrenziali della prima settimana di aprile – con picchi superiori ai 200 millimetri – hanno risvegliato il "gigante", rendendo impossibile ogni previsione sui tempi di ripristino. Se qualcuno sperava in una soluzione rapida, le parole di Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile Nazionale, sono state una doccia fredda: parlare di riaperture in 5 o 7 giorni significa essere "fuori strada". "La ferrovia passa letteralmente dentro la frana," ha spiegato Ciciliano. "Finché il terreno non si ferma, non è possibile alcun intervento infrastrutturale. I tempi si conteranno in settimane, se non mesi." La situazione per chi viaggia è drammatica. L'autostrada A14 è interrotta tra Montenero di Bisaccia e Termoli in entrambe le direzioni, mentre la linea ferroviaria Adriatica vive ore di paralisi totale nel tratto tra Vasto-San Salvo e Termoli. Molti convogli provenienti da nord terminano la corsa ad Ancona o Pescara. I collegamenti da e per la Puglia vengono dirottati sulla linea Foggia-Caserta-Roma-Bologna, con un drastico aumento dei tempi di percorrenza. Con la SS16 già parzialmente inutilizzabile per il crollo di un viadotto a Montenero, il traffico veicolare è al collasso, con code che hanno già toccato i 13 chilometri. Il blocco non è solo un problema logistico, ma rischia di diventare una catastrofe economica. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha già espresso forte preoccupazione per il rischio isolamento proprio alla vigilia della stagione turistica. Senza una dorsale adriatica efficiente, il Sud rischia di essere tagliato fuori dai flussi primaverili ed estivi. RFI e Trenitalia hanno attivato i protocolli di emergenza. Per chi decide di rinunciare al viaggio è previsto il rimborso integrale del biglietto. Il consiglio resta quello di monitorare costantemente i canali di infomobilità prima di recarsi in stazione, data la continua riprogrammazione dell'offerta commerciale che prevede cancellazioni e pesanti limitazioni. L'Abruzzo e il Molise restano a guardare la collina che scivola verso il mare, consapevoli che questa volta la natura ha imposto un pedaggio altissimo alla mobilità nazionale.

Tags: petacciato frana

Vedi anche

Pescara, Del Vecchio 'minaccia' la frana a Colle Renazzo:"Ha i giorni contati"
Attualità

Pescara, Del Vecchio 'minaccia' la frana a Colle Renazzo:"Ha i giorni contati"

06 Lug, 2015
Chiusa autostrada tra Vasto e Termoli. Traffico in tilt sull'A14
Attualità

Chiusa autostrada tra Vasto e Termoli. Traffico in tilt sull'A14

18 Mar, 2015
Pescara, le emergenze: fiume, vento forte e frana ai colli
Attualità

Pescara, le emergenze: fiume, vento forte e frana ai colli

05 Mar, 2015
Frana a Villa Celiera, evacuate altre due case
Cronaca

Frana a Villa Celiera, evacuate altre due case

01 Mar, 2015
Frana a Civitella Casanova: sgomberate altre abitazioni
Cronaca

Frana a Civitella Casanova: sgomberate altre abitazioni

12 Feb, 2015
Frana a Cellino Attanasio, chiusa la SS 81
Cronaca

Frana a Cellino Attanasio, chiusa la SS 81

09 Feb, 2015
Frana a Montesilvano, chiusa una strada
Cronaca

Frana a Montesilvano, chiusa una strada

07 Feb, 2015
Pietracamela isolata. Stop alle auto per una frana
Attualità

Pietracamela isolata. Stop alle auto per una frana

02 Dic, 2013
Rischio frana su lotto zero
Attualità

Rischio frana su lotto zero

23 Apr, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661