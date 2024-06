Investe pedone e scappa, rintracciato: “Aveva bevuto”

Ancora un brutto episodio verificatosi nella centralissima viale Bovio, questa notte, intorno alle ore 03:00. Un giovane che aveva trascorso la serata nei locali della riviera, si è messo alla guida della sua utilitaria nonostante avesse bevuto diversi drink. Il 22enne, un pescarese incensurato, ha purtroppo travolto un pedone che attraversava la via in quel momento ma, invece di prestare soccorso, si è dato alla fuga. Il malcapitato è riuscito a chiamare le forze dell’ordine che, in brevissimo tempo, hanno rintracciato l’automobilista fuggitivo. Portato in caserma ha dovuto sottoporsi all’alcoltest che ha confermato la positività. Ovviamente è stato denunciato, la macchina sequestrata ai fini della confisca, multato, patente ritirata per non si sa quanto tempo ed ora dovrà affrontare un processo per le lesioni provocate al ferito. Insomma guai su guai, per cui ricordiamo ai nostri giovani lettori e non che quando si esce con la macchina non si beve che acqua o analcolici e non ci si sballa in nessun modo. Le conseguenze di una ‘leggerezza’ possono essere letali!