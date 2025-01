Intra moenia: revocata la sospensione. Cisl: “Merito nostro”

La ASL 2 Abruzzo ha disposto la revoca della sospensione dell’attività intramoenia, grazie all’intervento risoluto della

CISL, della CISL FP e della CISL Medici. Un risultato importante che tutela tanto i professionisti quanto i cittadini, e conferma la capacità della nostra organizzazione di incidere concretamente sulle scelte che riguardano il sistema sanitario. Questo risultato è il frutto di un’azione sindacale che ha lavorato con determinazione per ripristinare i diritti di lavoratori e cittadini. Continueremo a vigilare affinché tutte le attività sospese possano riprendere regolarmente e senza ulteriori disagi.mTuttavia, non possiamo dimenticare che il sistema sanitario pubblico ha bisogno di un’attenzione continua e di risorse adeguate per garantire servizi di qualità. La nostra battaglia non si ferma qui: continueremo a chiedere impegni concreti da parte delle istituzioni affinché il diritto alla salute venga tutelato e rafforzato, per il bene di tutti