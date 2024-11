Incidente tra scooter e camion ad Alba Adriatica: 66enne perde la vita

Un uomo di 66 anni è morto questa mattina ad Alba Adriatica in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 sulla statale 16, all'incrocio con via IV Ottobre. L'uomo era a bordo del suo scooter quando improvvisamente ha tamponato un camion dei rifiuti. Secondo le prime informazioni la vittima era della provincia Macerata ma residente a Tortoreto I veicoli procedevano nella stessa direzione e, per cause ancora da accertare, lo scooter di grossa cilindrata si è scontrato con il camion che lo precedeva. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto hanno utilizzato i cuscini pneumatici sollevatori in dotazione per estrarre il corpo della vittima rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Sul posto anche il personale sanitario del 118 di Sant’Omero, che non ha potuto far altro che costatarne la morte.

foto di copertina da pagina Facebook RADIO G