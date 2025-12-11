Incidente sulla SS16 bis, tre veicoli coinvolti: tre feriti lievi

Mattinata di disagi sulla SS16 bis, dove poco dopo le ore 6:00 si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. L'impatto è avvenuto poco dopo il confine tra il Comune di Spoltore e Cappelle sul Tavo, ed ha richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine per la messa in sicurezza della carreggiata e la gestione del traffico.

I mezzi coinvolti sono una Lexus, una Kona e una Kia Rio. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato innescato da un'invasione di corsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenute tempestivamente due pattuglie dei Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, i Vigili del Fuoco di Pescara per liberare i veicoli e mettere in sicurezza l'area, e tre ambulanze del 118.

I tre conducenti sono stati assistiti sul posto e successivamente trasportati presso l'ospedale di Pescara. Fortunatamente, i bilanci parlano di ferite lievi per tutti i coinvolti. I lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pulizia del manto stradale sono stati affidati alla ditta Sicurezza e Ambiente spa. La SS16 bis è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni e la rimozione dei mezzi. La circolazione è tornata alla normalità solo intorno alle ore 10:00 di questa mattina.

IMMAGINE DI REPERTORIO