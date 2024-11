Incensurato arrestato con un pacco di marijuana

Arresto in flagranza per detenzione a fini di spaccio. Nella mattinata del 18 novembre, al termine di un’attività info-investigativa, il personale della Squadra Mobile ha messo le manette ai polsi di un trentaseienne incensurato, residente nella provincia di Pescara. In seguito alla perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 1 Kg di marijuana. L’autore del reato è stato portato presso la casa circondariale di San Donato in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.