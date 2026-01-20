Frase del giorno

Incendio di Capodanno a Carpineto, il responsabile è un ventenne

Quella notte brucio' la stalla di un'azienda agricola e i danni furono ingenti. Ora i carabinieri hanno individuato e denunciato un giovane di Pescara

Incendio di Capodanno a Carpineto, il responsabile è un ventenne

Si sono concluse con una denuncia a piede libero le indagini sull’incendio divampato nella notte di Capodanno in un’azienda agricola di contrada Versante al Bosco, nel territorio comunale di Carpineto della Nora, in provincia di Pescara.

Il rogo, sviluppatosi intorno alle 00.15 del 1° gennaio, aveva interessato un fienile e una stalla, causando la distruzione delle strutture, la morte di alcuni animali e danni ingenti, quantificati in circa 100.000 euro. Nell’immediatezza dei fatti erano intervenuti Carabinieri della Compagnia di Penne e Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Pescara e Alanno, che avevano lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nel corso dell’evento era stata inoltre danneggiata una linea della rete elettrica, per la quale era stato richiesto l’intervento della società di gestione per il ripristino del servizio

Gli accertamenti svolti successivamente dai Carabinieri della Stazione di Civitella Casanova hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio.

Secondo quanto emerso, il fuoco sarebbe stato innescato dall’accensione di una batteria di fuochi pirotecnici utilizzata per festeggiare l’arrivo del nuovo anno da un giovane presente in un’abitazione prospiciente la struttura agricola, affittata insieme a una nutrita comitiva di amici per la notte di San Silvestro. Le scintille avrebbero raggiunto il fienile, dando origine all’incendio che si è poi rapidamente propagato.

Determinanti, ai fini investigativi, sono risultati la visione delle immagini delle telecamere presenti nella zona e le informazioni raccolte dalle persone presenti, escusse nell’immediatezza dei fatti. Al termine dell’attività di indagine, un ventenne residente a Pescara è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara per incendio colposo e accensione ed esplosione di cose pericolose

Tags: incendio Carpineto della nora capodanno ultime notizie responsabile vigili del fuoco

