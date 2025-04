In auto con carte di credito rubate e smarrite due persone denunciate, una arrestata per evasione

Tre persone sono finite nei guai. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno fermato un’autovettura di piccola cilindrata, in via Lago di Capestrano con tre persone a bordo: un 38enne, un 40enne e una 28enne, tutti conosciuti alle forze di polizia. Il 38enne è stato tratto in arresto per evasione poiché già sottoposto agli arresti domiciliari, mentre addosso al 40enne e alla 28enne venivano rinvenuti alcune tessere sanitarie e carte Postepay Evolution, oggetti denunciati quali furto/smarrimento, che entrambi non sapevano giustificarne la provenienza. Inoltre il 40enne era in possesso di un bastone della lunghezza di 70cm circa, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per tali ragioni i soggetti, venivano condotti presso gli uffici del Comando Compagnia di Pescara dove, al termine delle formalità di rito, il 40enne e la 28enne venivano denunciati in stato di libertà, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione, mentre il 38enne veniva posto nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.