Il cioccolato con eritritolo che soddisfa gusto e benessere

In una società in cui la ricerca del benessere è dogma sempre più diffuso, qualche “must” alimentare imprescindibile è noto più o meno a tutti. Fare incetta di vegetali, ridurre la carne rossa, prestare attenzione a non esagerare con la frutta, e così via. Dai più golosi, tanto apprezzato è il monito: concludere il pasto con del cioccolato.

I vantaggi del cioccolato a fine pasto

I pregi di questa buona abitudine sono diversi. Il cioccolato infatti, grazie all’azione del cacao, stimola gli enzimi digestivi e favorisce la digestione; migliora la salute orale perché contiene teobromina, che aiuta a proteggere lo smalto dei denti; stimola il buon umore, perché favorisce il rilascio di serotonina, l’ormone del benessere; ricco di flavonoidi, aiuta a migliorare la circolazione sanguigna.

La società chiede, Origine risponde: il cioccolato con eritritolo

“Unica “pecca” del cioccolato? È pur sempre un dolce, e contiene quindi zucchero”

.

Da qualche anno a questa parte, questo non è più un problema, grazie al cioccolato di Origine. Si contraddistingue per la presenza, al posto dello zucchero, di eritritolo, un dolcificante naturale che si trova in alcuni frutti ed alimenti fermentati.

Origine risponde a un’esigenza che, specialmente post pandemia, è sempre più insistente tra i consumatori: prodotti buoni, sani e genuini, che badino al rispetto della salute, del Pianeta e siano comunque gustosi.

Il cioccolato con eritritolo di Origine soddisfa tutte queste esigenze. Prima di tutto, avendo meno calorie e quindi un impatto glicemico molto basso, è ideale perdiabetici, per coloro che seguono una dieta a basso contenuto di zuccheri… in generale a coloro che vogliono vivere in maniera più sana. Ma senza rinunciare alla genuinità delle materie prime selezionate.

Una proposta rivoluzionaria, un nuovo step verso una migliore alimentazione. Questo è in generale l’obiettivo perseguito giornalmente da Lorenzo La Civita, fondatore di Origine, che dopo anni di studi (tra cui quelli alla Chocolate Academy di Milano) dà vita ad un progetto che, iniziato durante la pandemia, è stato in grado di regalare a chi ricerca il benessere, referenze come il cioccolato fondente e il cioccolato al latte senza zucchero.

Le materie prime di qualità, un gusto ricco e inconfondibile

Se da una parte, quindi, l’azienda risponde alla tendenza che vede un consumatore sempre più consapevole, dall’altra non rinuncia alla qualità del prodotto. Il cioccolato di Origine, infatti, coniuga la salute al gusto, selezionando per i propri prodotti due varietà di cacao, la fava Trinitario e la fava Forastero, due materie prime di altissima qualità in un blend unico e brevettato.

Rispettivamente un profilo aromatico ricco e nobile da una parte, resistenza, acidità e astringenza dall’altra. In bocca? Sapori equilibrati, intensi, genuini e artigianali, per un morso avvolgente, goloso… ma sano, soprattutto sano.

Questo grande risultato è stato possibile unicamente grazie a una lunga ricerca per soluzioni innovative e sperimentate che non intaccassero la qualità del risultato finale.