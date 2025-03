Il 5 aprile la manifestazione contro il Rearm dell’Europa

Rifondazione Comunista parteciperà alla manifestazione contro il piano Rearm Europe e le politiche antipopolari del governo Meloni. “Dopo la nostra manifestazione di sabato scorso in Piazza Barberini - scrive Maurizio Acerbo - la manifestazione proposta da Conte è un'occasione per rilanciare la mobilitazione pacifista contro il riarmo, la guerra in Ucraina e il genocidio in Palestina. La ripresa dei bombardamenti su Gaza - aggiunge il segretario nazionale - mostra quanto sia infondata l'esaltazione acritica di un'Unione Europea o la pretesa superiorità morale di un'Europa che ha perso ogni residua credibilità con il sostegno ai crimini di Netanyahu. Giusto ritrovarsi in piazza per chiedere che l'Italia e l'Europa facciano una politica di pace, quella dell'articolo 11 della Costituzione. Saremo in piazza il 5 aprile perché pensiamo che ci sia bisogno di unità per affermare i principi di pace, giustizia sociale e democrazia della nostra Costituzione”, conclude Acerbo.