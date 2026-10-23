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23 Ott, 2026
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"I Tuoi Segni Per Strada": il nuovo singolo pop di Angelo Di Crescenzo tra amore e spiritualità

Il cantautore pescarese lancia il suo nuovo singolo, scritto e suonato interamente da lui. In arrivo il 30 ottobre l'EP completo

"I Tuoi Segni Per Strada": il nuovo singolo pop di Angelo Di Crescenzo tra amore e spiritualità

Si intitola "I Tuoi Segni Per Strada" ed è il nuovo brano firmato dal cantautore pescarese Angelo Di Crescenzo. Un progetto intimo e autentico che lo vede protagonista assoluto in ogni veste: l'artista ha infatti curato personalmente la scrittura, le sonorità e l'interpretazione vocale del pezzo. "I Tuoi Segni Per Strada" si presenta come una traccia pop avvolgente e diretta, capace di toccare corde profonde. Al centro della narrazione ci sono l'amore e quei "fili invisibili" che legano i destini e le persone, accompagnati da una riflessione sulla vita e sulla spiritualità: "È una canzone che parla dei segni che il Creatore semina sul nostro cammino quando vuole comunicarci qualcosa," racconta Angelo Di Crescenzo.

Il singolo fa da apripista a un progetto discografico più ampio. Il prossimo 30 ottobre, infatti, l'artista pubblicherà su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale l'EP completo, che conterrà oltre a questo brano altre 3 tracce inedite. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d'autore e del pop italiano che sa far riflettere e sognare.

Tags: Angelo Di Crescenzo

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