"I Tuoi Segni Per Strada": il nuovo singolo pop di Angelo Di Crescenzo tra amore e spiritualità

Si intitola "I Tuoi Segni Per Strada" ed è il nuovo brano firmato dal cantautore pescarese Angelo Di Crescenzo. Un progetto intimo e autentico che lo vede protagonista assoluto in ogni veste: l'artista ha infatti curato personalmente la scrittura, le sonorità e l'interpretazione vocale del pezzo. "I Tuoi Segni Per Strada" si presenta come una traccia pop avvolgente e diretta, capace di toccare corde profonde. Al centro della narrazione ci sono l'amore e quei "fili invisibili" che legano i destini e le persone, accompagnati da una riflessione sulla vita e sulla spiritualità: "È una canzone che parla dei segni che il Creatore semina sul nostro cammino quando vuole comunicarci qualcosa," racconta Angelo Di Crescenzo.

Il singolo fa da apripista a un progetto discografico più ampio. Il prossimo 30 ottobre, infatti, l'artista pubblicherà su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale l'EP completo, che conterrà oltre a questo brano altre 3 tracce inedite. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d'autore e del pop italiano che sa far riflettere e sognare.