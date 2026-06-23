Grande successo per il World Youth Chess Championship 2026

Si è svolta oggi, presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, la suggestiva Cerimonia della Prima Mossa in occasione dell'ottavo turno di gara del World Youth Chess Championship 2026. Un momento altamente simbolico che ha riunito i massimi vertici nazionali e internazionali dello sport, confermando l'Abruzzo e l'Italia come l'epicentro mondiale degli scacchi fino al prossimo 27 giugno.

​Alla cerimonia hanno preso parte:

​Arkady Dvorkovich, Presidente della FIDE (Federazione Internazionale degli Scacchi)

​Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI

​Luigi Maggi, Presidente della Federazione Scacchistica Italiana (FSI)

​Antonello Passacantando, Presidente CONI Abruzzo

​Carlo Tereo de Landerset, in rappresentanza della Regione Abruzzo

​Roberto Mogranzini, Grande Maestro e organizzatore dell'evento

​Alessandro Pompei, Vice Sindaco e Adriano Tocco, Consigliere Comunale, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Montesilvano.

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​Il Campionato del Mondo Giovanile vede la partecipazione di oltre 800 giovani atleti provenienti da circa 100 nazioni e da tutti i continenti. Oltre al valore puramente sportivo, la manifestazione si sta confermando uno straordinario volano economico e turistico per la regione, generando circa 28.000 presenze complessive sul territorio con ricadute massicce per il settore dell'ospitalità, della ristorazione e dei servizi. Il movimento scacchistico sta vivendo un boom senza precedenti anche in Italia: secondo i dati più recenti, sono oltre 3,6 milioni gli italiani che giocano abitualmente ogni settimana, dimostrando la capacità di questo sport di affascinare tutte le generazioni. Grazie a centinaia di scacchiere digitali collegate online, le partite vengono trasmesse in diretta streaming globale, portando il nome di Montesilvano all'attenzione della comunità internazionale.

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​Alessandro Pompei, Vice Sindaco di Montesilvano:

"Ospitare un evento di questa portata, che trasforma Montesilvano nella capitale mondiale degli scacchi, è per noi un motivo di immenso orgoglio. La presenza dei massimi vertici dello sport mondiale e nazionale certifica la qualità del lavoro svolto e la vocazione della nostra città nell'accogliere grandi manifestazioni internazionali. Questo Mondiale non è solo una competizione straordinaria, ma rappresenta un successo clamoroso per il turismo e l'economia locale, portando oltre 28.000 presenze sul territorio e una visibilità globale impagabile. Montesilvano si conferma una realtà aperta al mondo, capace di coniugare sport, cultura e accoglienza."

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Roberto Mogranzini, CEO di UniChess e Direttore del Torneo: "Accogliere a Montesilvano i Presidenti Dvorkovich, Buonfiglio e Maggi è motivo di grande orgoglio. La loro presenza conferma il prestigio internazionale di questo Campionato del Mondo e rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall'Italia nell'organizzazione dei grandi eventi scacchistici. Gli scacchi stanno crescendo rapidamente e oggi rappresentano una straordinaria opportunità non solo sportiva, ma anche educativa, culturale e turistica per il nostro Paese."

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Il World Youth Chess Championship 2026 proseguirà al Pala Dean Martin con i turni decisivi fino alla cerimonia di chiusura del 26 giugno, giorno in cui verranno incoronati i nuovi campioni del mondo giovanili.