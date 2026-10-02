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Giulia De Panfilis unica italiana al Lael Wilcox & GRL: 680 km nel deserto dell’Arizona in 7 giorni

La fotografa e content creator di REBELside MTB racconterà l’edizione 2026 con immagini, video e storytelling, offrendo visibilità ai partner che la accompagneranno

Giulia De Panfilis unica italiana al Lael Wilcox & GRL: 680 km nel deserto dell’Arizona in 7 giorni

Giulia De Panfilis, fotografa, content creator e parte del progetto REBELside MTB, sarà l’unica italiana a prendere parte al Lael Wilcox & GRL PCK, l’evento organizzato da Lael Wilcox in Arizona. Una sfida estrema che la vedrà affrontare 680 chilometri nel deserto in 7 giorni, insieme a circa 70 donne provenienti da tutto il mondo.

Un’avventura internazionale che per la 37ennne pescarese non si limiterà a vivere in prima persona, ma che racconterà attraverso immagini, video e storytelling. Il suo racconto offrirà visibilità ai partner che la accompagneranno in questa esperienza, trasformando la partecipazione al rally in un’occasione di narrazione e promozione.

L’evento, giunto a una nuova edizione, rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama delle competizioni off-road al femminile. La presenza dell’unica italiana in gara aggiunge un elemento di orgoglio e curiosità, con De Panfilis pronta a documentare ogni tappa di un percorso che metterà alla prova resistenza fisica e mentale.

Attraverso i suoi canali e il progetto REBELside MTB, la fotografa e content creator porterà il pubblico dentro il deserto dell’Arizona, raccontando non solo la sfida sportiva, ma anche le storie delle donne che vi prendono parte. Un modo per dare spazio a un’impresa che unisce sport, avventura e narrazione visiva.

Tags: Giulia de panfilis Lael Wilcox & GRL PCK arizona

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