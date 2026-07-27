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Giovane senza vita ritrovata sotto il Ponte del Mare

L’allarme è scattato all’alba sul lato nord della struttura. Sul posto Misericordia, Polizia di Stato e vigili del fuoco

Giovane senza vita ritrovata sotto il Ponte del Mare

Tragedia questa mattina sotto il Ponte del Mare, sul lato nord, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna. L’allarme è scattato poco prima dell’alba e ha fatto subito convergere nell’area i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario della Misericordia, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. I sanitari, giunti rapidamente nell’area del ritrovamento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.
Al momento del rinvenimento la giovane era priva di documenti di identità, circostanza che ha reso necessari ulteriori accertamenti per risalire alle sue generalità. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una ragazza di poco più di vent’anni. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Tags: Ponte sul mare pescara Ragazza morta Ultime notizie

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