Giovane di Collecorvino nascondeva una mega fornitura di marijuana

I Carabinieri della Stazione di Collecorvino, a conclusione di articolata attività di Polizia Giudiziaria, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un ventottenne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L’attività nasce da un controllo d’iniziativa svolto da una pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio. Nell’occasione nel transitare nella zona di Cappelle sul Tavo ci si accorgeva della presenza dell’automobile del giovane già gravato da numerosi precedenti penali e, nello specifico, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Collecorvino. A quel punto sono iniziati i controlli ed è spuntata fuori la droga: ben 87 Kg di marijuana triturata e ben occultata all’interno di alcuni sacchi di plastica, 33 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Il materiale veniva sottoposto a sequestro in attesa delle successive analisi che dovranno stabilire il principio attivo delle sostanze. L’uomo che veniva dichiarato in stato di arresto, fatta salva la sua presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, ultimate le incombenze di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nella mattinata odierna.