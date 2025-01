Gestione Bar villaggi turistici: intervista ai fondatori di Maba Italia

Maba Italia nasce ufficialmente nel 2016, dall’incontro tra Davide e Giuseppe, entrambi con un solido background nel settore food & beverage. L’idea alla base di Maba è stata fin dall’inizio chiara: sollevare le strutture turistiche dal peso della gestione del servizio bar, spesso considerato secondario, per offrire un supporto professionale e specializzato.

Allora cominciamo: Come è iniziata?

La nostra avventura è iniziata con un singolo bar e si è progressivamente ampliata fino a contare oggi 11 punti bar distribuiti in 5 resort differenti. La chiave del successo è stata quella di considerare il bar non come un servizio accessorio, ma come il nostro core business, concentrando tutte le energie sulla selezione del personale e sulla qualità delle materie prime, garantendo così un alto livello di soddisfazione tra la clientela.

Evoluzione e crescita: come è evoluta Maba Italia negli ultimi anni? Quali sono stati i principali traguardi e le sfide affrontate durante questo periodo?

La crescita di Maba è stata significativa, anche in periodi di grande incertezza. Un esempio emblematico è il periodo della pandemia nel 2020, durante il quale siamo riusciti a consolidare la nostra posizione acquisendo due grandi resort, con 600 camere complessivamente e servire fino a 1.900 ospiti al giorno.

La nostra sfida principale è stata affinare l’organizzazione interna e quella dei nostri collaboratori. Un motto che amiamo ripetere è: “Meglio 10 compiti svolti in modo organizzato che 100 in disordine”. Questo approccio ci ha permesso di fidelizzare collaboratori che ci seguono con dedizione e professionalità, e a loro va un ringraziamento speciale per il nostro successo.

Strategie di mercato: Quali sono le principali strategie di marketing e di posizionamento di Maba Italia nel mercato? Come si distingue rispetto alla concorrenza?

Il nostro marchio distintivo è la serietà. Questo valore ci viene riconosciuto dai nostri partner, che apprezzano la nostra capacità di rispettare gli obiettivi delle aziende committenti, gli accordi presi e le necessità dei nostri collaboratori e fornitori.

A differenza di altre realtà, noi consideriamo il bar non come un’aggiunta ma come il cuore del nostro business. Questa focalizzazione ci permette di eccellere nel servizio, garantendo qualità e soddisfazione per i clienti.

Progetti futuri: quali sono gli obiettivi a breve e medio termine per Maba Italia? Ci sono nuovi progetti o iniziative che l’azienda sta pianificando per il prossimo futuro?

Essendo giovani imprenditori pieni di idee, il futuro di Maba è sempre in fermento. Tra i nostri progetti più originali c'è la produzione dell’amaro 2902, molto apprezzato dai clienti e disponibile esclusivamente nei nostri punti bar.

Il nostro obiettivo è continuare a crescere, acquisendo nuove realtà turistiche e ampliando il nostro team. Vogliamo offrire opportunità a persone motivate, desiderose di lavorare a stretto contatto con i clienti e di vivere un’esperienza unica in questo affascinante settore.

Collaborazioni e partnership: in che modo le collaborazioni contribuiscono alla crescita e all’innovazione dell’azienda? Perché avete deciso di avere una forte presenza sul web?

Crediamo fermamente nel valore delle collaborazioni strategiche per garantire innovazione e crescita sostenibile. Inoltre, pur essendo un’azienda B2B, consideriamo fondamentale la nostra presenza sul web. Un buon posizionamento online rappresenta un biglietto da visita imprescindibile, contribuendo a rafforzare la nostra immagine e a generare nuove opportunità di business.

Sfide attuali: quali sono le principali sfide che MabaItalia sta affrontando in questo momento? Come l’azienda si sta preparando per affrontarle?

La ricerca di personale qualificato per la gestione dei bar nei villaggi turistici è senza dubbio la nostra sfida più grande. Da un lato, le nostre selezioni sono molto rigorose; dall’altro, sempre più giovani scelgono percorsi lavorativi diversi. Per affrontare questa situazione, offriamo ai collaboratori un’esperienza formativa completa, che va oltre il semplice lavoro. Questo approccio ci permette di attrarre e fidelizzare professionisti motivati e competenti.

Sviluppo del team: come Maba Italia supporta la crescita professionale dei propri dipendenti? Quali opportunità di formazione e sviluppo vengono offerte al team?

La formazione è uno dei nostri pilastri fondamentali. Ogni anno organizziamo corsi per tutti i nostri collaboratori, nuovi e veterani, che spaziano dalla preparazione del caffè alla miscelazione di cocktail, dalla gestione delle emergenze all’interazione con i clienti. Crediamo che investire nel capitale umano sia la chiave per garantire il successo e l’eccellenza del nostro servizio.