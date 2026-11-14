Gasolio "travestito" da olio anticorrosivo: 68.600 litri di carburante di contrabbando sequestrati

Dichiarato come "miscela di oli lubrificanti anticorrosione per la lavorazione di metalli", ma in realtà pronto per finire nei serbatoi dei motori diesel. È la scoperta fatta dai militari del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli Terme, coordinati dal Comando Provinciale di Pescara, che hanno sequestrato 57.442 chilogrammi di carburante di contrabbando — pari a 68.600 litri — insieme ai due tank container utilizzati per il trasporto.

A insospettire i finanzieri è stato innanzitutto il percorso dichiarato: i container erano partiti dalla Lettonia con documenti di trasporto intestati a un destinatario in Slovacchia e con consegna prevista in Lituania, ma sono stati invece intercettati in Italia, in transito in un deposito nella zona di competenza della Tenenza. Le anomalie nella documentazione hanno spinto gli investigatori ad approfondire, fino a prelevare campioni inviati al Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma.

Le analisi hanno confermato i sospetti: nelle cisterne non c'era alcun olio lubrificante, ma gasolio per autotrazione. A tradire il carico è stata la presenza di triacetina, una sostanza tipica dei cosiddetti "designer fuels", miscele classificate come oli lubrificanti per sfuggire alle accise ma con caratteristiche simili al gasolio — un sistema che la Guardia di Finanza conosce bene.

Il carico avrebbe dovuto pagare accise per oltre 45.000 euro. I responsabili rischiano ora fino a cinque anni di reclusione e una multa da 92.000 a 462.000 euro.

La lotta al contrabbando e alle frodi sui prodotti petroliferi è una delle priorità della Guardia di Finanza, che presidia il territorio ogni giorno per tutelare la legalità economica e la concorrenza leale. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: le ipotesi investigative dovranno essere verificate nel processo e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.