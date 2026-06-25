Fondovalle Sangro, abbattuto il diaframma della galleria: per la CGIL

Chieti serve ora una strategia complessiva per le aree interne*



Si è tenuto ieri, l'abbattimento del diaframma della galleria naturale

nell'ambito dei lavori dell'ultimo lotto della strada statale 652

"Fondovalle Sangro". L’opera pensata, programmata e in parte realizzata in

cinquant’anni, quando sarà completata rappresenterà un ulteriore tassello

strategico per il transito di persone e soprattutto merci tra l’adriatico ,

le aree interne dell’alto Molise e il collegamento anche verso il

tirreno, ottimizzando i tempi di percorrenza.



Come CGIL abbiamo sempre sostenuto che lo sviluppo e la crescita della

Provincia di Chieti, passa necessariamente attraverso opere

infrastrutturali compatibili con il territorio e con l’ambiente. Ma non è

concepibile che tali opere abbiano una gestazione di mezzo secolo.



La lungimiranza di chi negli anni sessanta attraverso la cassa per il

mezzogiorno ha pensato tale opera agganciata allo sviluppo della Val di

Sangro e non solo, la dice lunga sulla scarsa capacità invece di chi oggi

non ha una visione e vive solo di piccole progettualità ma senza una

strategia. Il piano regionale integrato dei trasporti con utilizzo dei

fondi di coesione 21-27, che prevede anche l’opera in questione, al momento

non ha realizzato grandi e significativi mutamenti sul tema della

movimentazione delle merci, dei passeggeri e della logistica, che restano

centrali se si vuole rendere competitivo e attrattivo un territorio. Una

pianificazione organica che tenga presente e integri lo sviluppo della rete

viaria, con la rete ferroviaria e marittima .



Ma le opere principali devono servire anche a creare interconnettività con

le aree interne e i piccoli Comuni. Questo significa creare arterie

secondarie adeguate, riqualificazione della viabilità ordinaria , messa in

sicurezza del territorio, interventi essenziali per dare valore aggiunto ad

una opera di tali dimensioni.



Allora bene che finalmente si fanno passi avanti per la fondovalle Sangro,

ma nel contempo, chiediamo a tutte le istituzioni a partire da quella

regionale, di avviare un altrettanta programmazione strategica rapida per

le opere secondarie senza le quali, le aree interne sono destinate ad un

lento ma inesorabile spopolamento come avviene già oggi.