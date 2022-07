Follia sul lungomare: uomo preso a sprangate finisce in ospedale

Oggi pomeriggio appena dopo pranzo, sul lungomare Matteotti di Pescara, poco prima della Nave di Cascella due giovani, di cui 1 italiano trentenne ed un trentottenne di origini albanesi, venivano alle vie di fatto per futili motivi. Il ragazzo italiano che si trovava in compagnia di una sua amica, poco più giovane, colpiva con una mazza da baseball l'albanese che trasportato al locale pronto soccorso veniva successivamente ricoverato presso il reparto di ortopedia a seguito di frattura del femore destro e giudicato guaribile in giorni 40. I carabinieri intervenuti immediatamente dopo i fatti occorsi su richiesta di un testimone recuperavano all'interno di un vaso posto sulla strada la mazza da baseball che l'italiano nel frattempo aveva cercato di disfarsene. Gli ulteriori ed immediati accertamenti permettevano inoltre di recuperare un ciclomotore vespa Piaggio modello Primavera, risultato oggetto di furto il 26 luglio: mezzo che veniva utilizzato dall'albanese prima di venire alle mani con il giovane italiano. Per quest'ultimo fatto i carabinieri hanno denunciato lo straniero per il reato di ricettazione, ma nel contempo restituito il ciclomotore al legittimo proprietario, anche questi giovane residente a Sambuceto. Sono in corso ulteriori indagini al fine di chiarire i motivi che hanno portato i due a venire alle mani.