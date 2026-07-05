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Finge di essere un’altra persona per nascondere la mancanza della patente: arrestato

E' accaduto ieri nel quartiere San Donato durante un controllo di Polizia. Ora dovrà rispondere di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale

Finge di essere un’altra persona per nascondere la mancanza della patente: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura sulla base delle scelte adottate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, impiegato in  supporto della squadra Volante, ha arrestato un uomo per aver fornito false generalità nel tentativo di nascondere la mancanza della patente di guida.

Il 37enne è stato controllato, in zona San Donato, mentre si trovava alla guida di un’auto. Nel corso dell’identificazione però avrebbe dichiarato generalità non corrispondenti alla propria identità, fingendo di essere un’altra persona.

A insospettire gli agenti sarebbero state le risposte considerate evasive fornite durante il controllo e il nervosismo mostrato dall’uomo. Per questo motivo gli agenti decidevano di approfondire gli accertamenti al fine di verificare la sua reale identità.

Dai controlli sarebbe emerso che l’aver fornito felse generalità era legato al fatto che l’uomo fosse sprovvisto del titolo di guida. Per lui è quindi scattato l’arresto per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità

Tags: Patente Falsa Identita Pescara Polizia Arrestato Notizie San donato

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