Expo 2025. Entusiasmo giapponese per l’Abruzzo

Entusiasmo e’ la parola che meglio descrive l’interesse dei giapponesi per l’Abruzzo ad Expo 2025 Osaka. Questa mattina, 15 giugno 2025, c’è stato il ‘taglio del nastro’ per l’avvio della “Settimana dell’Abruzzo” ed il Padiglione Italia é stato preso letteralmente d’assalto dai visitatori. Lunghe code per entrare nel nostro mondo e scoprire cosa la nostra terra ha da offrire: natura, turismo, enogastronomia, ma anche impresa visto lo storico legame con alcuni dei principali attori dell’automobile del sol levante quali Denso, Pilikington e Honda. A fare gli onori di casa l’ambasciatore italiano in Giappone Mario , il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca accompagnati dai rispettivi staff. Il Padiglione Italia, progettato dallo studio Mca - Mario Cucinella Architects, si inserisce nel tema dell'esposizione "Progettare la società del futuro per le nostre vite", con il concetto "L'Arte Rigenera la Vita". L'Abruzzo, insieme ad altre 17 regioni italiane, parteciperà all'evento per valorizzare il Made in Italy e rafforzare la competitività delle realtà locali sui mercati internazionali.





I PROGRAMMI

Ore 11:30 – 14:00 convegno “Heritage della lana in Abruzzo: innovare tradizioni antiche” a cura della Facoltà di Architettura dell’Università di Chieti;

Ore 15:00 – 17.00 convegno dedicato alle eminenti figure storiche di Valignani, Barbolani e D’ Annunzio, a cura dell’ Associazione "Giappone Abruzzo”);

Ore 18:00 performance art in zona teatro a cura dell’associazione Contemporary

Lunedì 16 giugno

Ore 11:00 Accoglienza primo gruppo invitati giapponesi al convegno automotive, a cura di Invitalia;

Ore 13:45: convegno automotive

Ore 14:00 – 16:30 convegno Incontro Automotive – Selecting Italy (a cura della Regione Abruzzo in collaborazione con INVITALIA);

Ore 14:00: greetings ad introduction (Italian Pavilion Representative);

Ore 14:30: The Abruzzo Experience (Japanese Companies in Abruzzo Region); the Japanese prospective (Denso, Honda, NSG plant in Japan); the Italian prospective (Denso, Honda, NSG plant in Italy);

Ore 17:00 Incontri di networking tra imprese abruzzesi e giapponesi

Ore 19:00 Networking dinner “a true taste of Abruzzo” (Ristorante Padiglione Italia)

Martedì 17 giugno

Ore 10:00 Incontri di networking con referenti di altri padiglioni nazionali (TBC)

Ore 14:00: Convegno sull’Enogastronomia regionale quale volano del turismo esperienziale (a cura di varie Associazioni del settore, con l’intervento della Regione Abruzzo – Settore Turismo)

− Presentazione del territorio abruzzese e del patrimonio turistico e paesaggistico regionale, a cura

del Sottosegretario alla Giunta Regionale Daniele D’ Amario e del Dirigente Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva Carlo Tereo De Landerset;

− La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, la sostenibilità produttiva e il legame traMterritorio, cultura e innovazione.