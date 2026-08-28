Ex orafo aggredito a Nepezzano, rubate pietre per 200mila euro

Un ex gioielliere di 81 anni è stato rapinato in pieno giorno a Nepezzano, frazione di Teramo, da una banda di quattro persone che lo ha bloccato con un’auto scura e aggredito per rubargli pietre preziose per circa 200mila euro appena ritirate in banca.

L’agguato è scattato ieri, poco prima delle 10, mentre l’anziano e un amico stavano tornando in auto dopo aver ritirato le pietre da un istituto di credito in centro a Teramo. Giunti nei pressi di Nepezzano, i due sono stati intercettati e bloccati da un’auto scura da cui sono scesi quattro uomini: l’ex orafo è stato colpito alla testa con una ferita lacero-contusa (poi curata in ospedale con alcuni punti), mentre il compagno è stato immobilizzato con spray al peperoncino.

La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo sulla rapina. La Squadra Mobile sta lavorando per identificare i responsabili, sulla base dei pochi elementi raccolti: il veicolo scuro usato per l’agguato e la dinamica dell’assalto in strada.

La vittima, ex gioielliere, è stata assistita dal 118 e trasportata all’ospedale; le sue condizioni non destano preoccupazione. Il valore della refurtiva – pietre preziose tenute in borsa – è stimato intorno ai 200mila euro.