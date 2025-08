Esplosi sette colpi di pistola contro palazzina a Sulmona

La squadra mobile del capoluogo pelino sta indagando su sette colpi di pistola esplosi contro una palazzina al civico 7 di via del Cavallaro a Sulmona. Gli investigatori sono convinti che si tratti di un avvertimento contro alcuno che al momento non è stato identificato. Nel frattempo sono stati convocati in commissariato tutti i residenti dell’edificio per cercare degli indizi su quanto avvenuto alle due di notte del 3 agosto 2025. Al mattino, l’amara scoperta: Quattro i colpi avevano infranto il vetro e tre la porta. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa inquietante vicenda.