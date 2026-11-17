Il grande palcoscenico della Serie A parla anche un po' abruzzese. Domenica 8 novembre 2026, Luca Chiavaroli, associato della sezione AIA di Pescara, ha calcato per la prima volta il terreno di gioco della massima serie come assistente arbitrale in occasione del match Parma-Bologna.

Un traguardo storico e di prestigio per l'intera sezione pescarese, che testimonia come la passione, la gavetta e la dedizione possano trasformare un percorso iniziato tra i banchi di un semplice corso sezionale in un sogno realizzato sui campi più importanti d'Italia.

E proprio mentre Pescara festeggia questo straordinario traguardo, la sezione aprirà ufficialmente a fine novembre le iscrizioni per il nuovo corso gratuito dedicato a tutte le ragazze e i ragazzi dai 14 anni in su che desiderano intraprendere la carriera arbitrale.

A raccontare lo spirito dell'iniziativa è il presidente della Sezione AIA di Pescara, Alessio Chiavaroli. Per il numero uno degli arbitri pescaresi, indossare la giacchetta e scendere in campo significa entrare in un mondo che offre un valore formativo straordinario, ben oltre la dimensione puramente agonistica. "La scuola e lo sport hanno una grande responsabilità educativa e l'arbitraggio può diventare una vera e propria palestra di vita" – sottolinea il presidente, di professione docente di scienze motorie.

Un giovane arbitro impara fin da subito a decidere sotto pressione, a comunicare con chiarezza, a gestire le proprie emozioni, ad accettare l'errore come momento di crescita e a ripartire. Competenze trasversali che inevitabilmente accompagnano i ragazzi nello studio, nelle relazioni personali e nel futuro inserimento professionale.

Una delle domande più frequenti tra i più giovani riguarda la compatibilità con l'attività sportiva. Il corso è aperto anche a chi già pratica calcio o altre discipline: grazie alle disposizioni federali vigenti, è infatti possibile mantenere il doppio tesseramento, giocando regolarmente con la propria squadra e affiancando l'attività arbitrale nel fine settimana.

Nessun giovane viene lasciato solo di fronte alle prime difficoltà. Dopo la frequenza delle lezioni e il superamento dell'esame abilitante, i nuovi direttori di gara vengono seguiti passo dopo passo grazie alla figura del tutor. "La presenza di un collega più esperto è fondamentale – spiega Alessio Chiavaroli – perché permette di affrontare le prime esperienze con serenità, ricevere preziosi consigli tecnici e acquisire rapidamente la giusta sicurezza in campo."

Oltre alla tecnica e al regolamento, la Sezione AIA di Pescara si conferma prima di tutto un punto di riferimento umano, un luogo di aggregazione sano in cui si cresce insieme, si stringono amicizie durature e ci si sostiene nei momenti più impegnativi. Un'occasione unica per sentirsi parte attiva di una comunità coesa, fatta di confronti con persone di età ed esperienze diverse.

Commentando l'esordio di Luca Chiavaroli in Serie A, il presidente non nasconde l'emozione: "È un motivo di grande orgoglio per tutti noi. Naturalmente non tutti diventeranno arbitri di Serie A, ma tutti possono trovare in questa esperienza un'opportunità straordinaria di crescita personale".

Le iscrizioni per il corso (in partenza a fine novembre) sono ufficialmente aperte. È possibile richiedere informazioni o presentare domanda attraverso i seguenti canali: