Frase del giorno

21 Gen, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Emergenza cervi in Abruzzo

Emergenza cervi in Abruzzo

Oltre il 60% delle coltivazioni danneggiate è riconducibile a questa specie. CIA chiede alla Regione Abruzzo di intervenire

Emergenza cervi in Abruzzo

 

CIA Abruzzo lancia un nuovo e deciso appello alla Regione affinché venga riattivata con urgenza la procedura di prelievo selettivo del cervo, indispensabile per ristabilire l’equilibrio tra fauna selvatica, ambiente e attività agricole.

In vaste aree del territorio regionale, in particolare nella provincia dell’Aquila e nelle zone della Valle Peligna e Subequana, la densità della popolazione di cervi ha ormai superato livelli di sostenibilità. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, oltre il 60% dei danni alle colture agricole è oggi riconducibile a questa specie, con conseguenze economiche sempre più gravi per le aziende agricole.

“Non siamo di fronte a un evento imprevedibile, ma al risultato di una gestione faunistica che da troppo tempo non trova piena attuazione negli strumenti normativi già disponibili", dichiara Nicola Sichetti, Presidente di CIA Abruzzo. “Gli agricoltori non possono più sostenere da soli il peso di questa emergenza: servono decisioni rapide, fondate su basi scientifiche e giuridicamente solide”.

CIA Abruzzo ricorda che i monitoraggi indicano densità di cervi nettamente superiori ai limiti fissati dall’ISPRA (2 capi ogni 100 ettari), collocando l’Abruzzo tra le regioni con la più alta concentrazione in Italia. Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020 e la legge nazionale 157/1992, che include il cervo tra le specie cacciabili, forniscono già il quadro normativo necessario per avviare un prelievo selettivo sostenibile e legittimo.

“Il blocco delle precedenti iniziative non deve tradursi in immobilismo”, aggiunge Sichetti. “Al contrario, è indispensabile riavviare l’iter amministrativo alla luce delle recenti pronunce, costruendo una procedura inattaccabile sotto il profilo formale, che consenta finalmente di intervenire”.

Oltre ai danni alle colture, CIA Abruzzo segnala un aumento degli incidenti stradali e gravi ripercussioni sulla biodiversità, con particolare riferimento alla competizione alimentare che mette a rischio specie vulnerabili come il camoscio appenninico.

“Ripristinare l’equilibrio specie-ambiente significa tutelare la sicurezza dei cittadini, la biodiversità e la dignità del lavoro degli agricoltori abruzzesi”, conclude il presidente di CIA Abruzzo. “Confidiamo in un intervento immediato della Regione per dare risposte concrete a un settore allo stremo” 

Tags: Cervi Abruzzo Emergenza Coltivazioni

Vedi anche

CIA Abruzzo: "Manodopera difficile da trovare, ancora di più da trattenere"
Lavoro

CIA Abruzzo: "Manodopera difficile da trovare, ancora di più da trattenere"

29 Lug, 2025
Salvi i 469 cervi condannati a morte dalla Regione Abruzzo
Ambiente

Salvi i 469 cervi condannati a morte dalla Regione Abruzzo

02 Dic, 2024
Animalisti in piazza contro la delibera ammazza cervi
Cronaca

Animalisti in piazza contro la delibera ammazza cervi

03 Nov, 2024
Meno dieci giorni al massacro di 469 cervi
Ambiente

Meno dieci giorni al massacro di 469 cervi

04 Ott, 2024
Anche il Consiglio comunale di Roseto dice “No alla caccia dei cervi”
Società

Anche il Consiglio comunale di Roseto dice “No alla caccia dei cervi”

28 Set, 2024
Abruzzo: 469 cervi condannati a morte ma c’è il ricorso al TAR
Ambiente

Abruzzo: 469 cervi condannati a morte ma c’è il ricorso al TAR

18 Set, 2024
WWF: Nuovo appello contro l'abbattimento di 500 esemplari di cervi
Attualità

WWF: Nuovo appello contro l'abbattimento di 500 esemplari di cervi

28 Ago, 2024
Danni da peronospera, Cia Abruzzo: “Fondi ministeriali inadeguati”
Economia

Danni da peronospera, Cia Abruzzo: “Fondi ministeriali inadeguati”

02 Ago, 2024
Emergenza Maltempo Abruzzo: M5S chiede commissione d'inchiesta
Politica

Emergenza Maltempo Abruzzo: M5S chiede commissione d'inchiesta

03 Feb, 2017

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661