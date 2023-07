Emergenza carceri, detenuto muore dopo essersi dato fuoco in cella

C’è un problema legato alle condizioni degli esseri umani sottoposti al trattamento detentivo nelle carceri e negli istituti di pena italiani. Tra questi anche in quello di Pescara dove, come più volte denunciato dal sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, il problema del sovraffollamento e della carenza di personale di servizio, oltre alle dure condizioni di lavoro per ragioni ovvie, determina una serie di problemi gravissimi. Tra questi i tentativi di suicidio dei detenuti, sempre più frequenti, ma anche quelli che purtroppo no riescono a raggiungere l’obiettivo: come nel caso di Fakhri Marouane che si è spento nell'ospedale policlinico di Bari nel quale era ricoverato a causa delle gravissime ustioni che si era provocato con le fiamme appiccate dentro la sua cella presso la casa circondariale San Donato.