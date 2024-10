Eliminazione povertà p

Domani 17 ottobre è la giornata internazionale per l'eliminazione della

povertà. Giorgia Meloni e il suo governo dovrebbero vergognarsi perchè in

Italia la povertà è ai massimi storici secondo l'ultimo rapporto della

Caritas. Questo governo dopo aver cancellato il reddito di cittadinanza

prosegue sulla strada dei tagli dello stato sociale. Ovviamente sarebbe

disonesto prendersela solo con la destra visto che la crescita delle

disuguaglianze è figlia di trenta anni di politiche neoliberiste

bipartisan, in italia e in Europa, come il nuovo Patto di Stabilità che

impone politiche antisociali. Domani parteciperò alla manifestazione

promossa a Roma dalla Rete dei numeri Pari in piazza Capranica dalle 16

alle 19. Un programma di opposizione e alternativa alla destra non può che

partire dai punti dell'agenda sociale proposti dalla Rete delle

associazioni. Per farlo bisogna cestinare l'agenda Draghi le politiche che

hanno reso più povero e ingiusto il nostro paese.



Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione

Comunista