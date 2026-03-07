Elezioni Parziali a Pescara: 8 e 9 Marzo 2026

Le elezioni amministrative parziali a Pescara si terranno domenica 8 e lunedì 9 marzo 2026 in 23 sezioni elettorali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato i risultati del 2024 per irregolarità. Queste consultazioni coinvolgono circa 14mila elettori e una sezione ospedaliera, con possibile ballottaggio il 22-23 marzo su tutto il territorio comunale.



Motivo delle Elezioni Parziali



Il provvedimento del prefetto Luigi Carnevale ha fissato il voto dopo errori gravi come schede extra e irregolarità non sanabili nelle elezioni del giugno 2024. Sono state coinvolte sezioni specifiche: 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 95, 117, 137, 157, 166 e 169. Nuovi presidenti, segretari e scrutatori sono stati nominati per evitare ripetizioni degli errori passati.

Orari di Apertura dei Seggi



I seggi si insedieranno sabato 7 marzo nel pomeriggio nelle 23 sezioni. Domenica 8 marzo apriranno alle 7:00 e chiuderanno alle 23:00, con scrutinio immediato; lunedì 9 marzo riapriranno alle 7:00 e chiuderanno alle 15:00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura definitiva, con dirette tv per i risultati in tempo reale.





Operazioni di Voto

Gli elettori dovranno presentarsi con tessera elettorale e documento d’identità; duplicati disponibili in Comune. Si rinnovano sindaco e consiglio comunale solo nelle sezioni indicate, con campagne elettorali concluse il 6 marzo tra appelli e polemiche. In caso di ballottaggio, voterà l’intera città