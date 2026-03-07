Frase del giorno

07 Mar, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Elezioni Parziali a Pescara: 8 e 9 Marzo 2026

Elezioni Parziali a Pescara: 8 e 9 Marzo 2026

Domani circa 14mila pescaresi saranno chiamati a ripetere il voto del 2024. I seggi aprono alle 7:00 e chiudono alle 23:00

Elezioni Parziali a Pescara: 8 e 9 Marzo 2026

Le elezioni amministrative parziali a Pescara si terranno domenica 8 e lunedì 9 marzo 2026 in 23 sezioni elettorali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato i risultati del 2024 per irregolarità. Queste consultazioni coinvolgono circa 14mila elettori e una sezione ospedaliera, con possibile ballottaggio il 22-23 marzo su tutto il territorio comunale.


Motivo delle Elezioni Parziali


Il provvedimento del prefetto Luigi Carnevale ha fissato il voto dopo errori gravi come schede extra e irregolarità non sanabili nelle elezioni del giugno 2024. Sono state coinvolte sezioni specifiche: 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 95, 117, 137, 157, 166 e 169. Nuovi presidenti, segretari e scrutatori sono stati nominati per evitare ripetizioni degli errori passati.

Orari di Apertura dei Seggi


I seggi si insedieranno sabato 7 marzo nel pomeriggio nelle 23 sezioni. Domenica 8 marzo apriranno alle 7:00 e chiuderanno alle 23:00, con scrutinio immediato; lunedì 9 marzo riapriranno alle 7:00 e chiuderanno alle 15:00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura definitiva, con dirette tv per i risultati in tempo reale.

Operazioni di Voto
Gli elettori dovranno presentarsi con tessera elettorale e documento d’identità; duplicati disponibili in Comune. Si rinnovano sindaco e consiglio comunale solo nelle sezioni indicate, con campagne elettorali concluse il 6 marzo tra appelli e polemiche. In caso di ballottaggio, voterà l’intera città

Tags: Elezioni Pescara seggi orari scrutinio voto ultime notizie

Vedi anche

Elezioni Pescara. Campo Largo notifica ricorso al Consiglio di Stato
Politica

Elezioni Pescara. Campo Largo notifica ricorso al Consiglio di Stato

13 Lug, 2025
Abruzzo, chiamata al voto. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00
Attualità

Abruzzo, chiamata al voto. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00

10 Mar, 2024
Elezioni: un milione 45mila e 163 gli abruzzesi aventi diritto al voto
Politica

Elezioni: un milione 45mila e 163 gli abruzzesi aventi diritto al voto

04 Mar, 2018
Il tecnico del Pescara fa arrabbiare tutti: "Voto M5S. Gli altri non mi convincono"
Politica

Il tecnico del Pescara fa arrabbiare tutti: "Voto M5S. Gli altri non mi convincono"

25 Feb, 2018
Speciale elezioni amministrative: 50 Comuni abruzzesi al voto domenica 11 giugno
Società

Speciale elezioni amministrative: 50 Comuni abruzzesi al voto domenica 11 giugno

09 Giu, 2017
Seggi chiusi a Chieti: Di Primio davanti a Febo, si va verso il ballottaggio
Politica

Seggi chiusi a Chieti: Di Primio davanti a Febo, si va verso il ballottaggio

31 Mag, 2015
Amministrative, parte lo spoglio: davanti Alessandrini, poi Mascia
Politica

Amministrative, parte lo spoglio: davanti Alessandrini, poi Mascia

26 Mag, 2014
Elezioni Israele. Seggi pari
Politica

Elezioni Israele. Seggi pari

24 Gen, 2013
Primarie. I seggi aperti
Politica

Primarie. I seggi aperti

28 Dic, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661