E-commerce: ecco l’assicurazione sugli standard ottimali di logistica

C’è l’assicurazione sugli standard ottimali di logistica che annulla i rischi per le aziende che vendono su Amazon. Si chiama “Chargeback Zero” il rivoluzionario servizio su misura lanciato dalla società pescarese 3PW per garantire la massima redditività ai brandche operano on line.0

Il servizio promette di massimizzare l’attività delle aziende che operano come venditrici su Amazon perché nasce persanare una questione particolarmente insidiosa: quella dellaviolazione delle rigide norme imposte dal colosso mondiale del commercio elettronico e delle conseguenti penali.

L’azienda pescarese 3PW lancia una rivoluzionaria soluzione su misura per le imprese con la promessa di farsi carico dell’intera filiera della spedizione della merce e di eventuali sanzioni.

In sostanza, si tratta di un’assicurazione che 3PW, forte della sua esperienza nel settore della logistica e della sua specializzazione nella gestione dei canali Amazon Vendor, stipula con i brand che vogliono massimizzare la redditività del loro business on line.

La società pescarese si fa carico delle spedizioni per conto delle aziende che lavorano come Vendor Amazon e, in caso di contenzioso col marketplace americano, si sostituisce al cliente nel pagamento delle penali applicate sollevandolo da qualsiasi responsabilità.

A livello tecnico i chargeback, ovvero le eventuali penali, sono applicati sotto forma di trattenute sui pagamenti delle fatture di fornitura da parte di Amazon e possono causareanche complicazioni significative nei flussi amministrativi delle aziende. Com’è evidente, si tratta di un problema importante per tutte le imprese, grandi o piccole che siano, che operano come venditrici sul marketplace.

Fernando De Panfilis, Amministratore Unico di 3PW COMMERCE (a destra nella foto): «Siamo orgogliosi di offrire un servizio che allevia le preoccupazioni delle aziende e consente loro di concentrarsi sulle proprie attività, mentre noi ci assumiamo l'onere di risolvere i chargeback e garantirela protezione completa della redditività» dichiara

3PW è la società leader nella fornitura di servizi completiper l’e-commerce (personalizzati su misura per ogni brand) che affianca le aziende nella vendita dei propri prodotti sugli shop on line diretti e sulle diverse piattaforme come Amazon.