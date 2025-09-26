Frase del giorno

26 Set, 2025
Sì è aperto il giudizio a carico dei minorenni di Vasto accusati da una 14enne. I dettagli nell’articolo

Due minori a processo per Revenge Porn e violenza sessuale

Ancora una vicenda bruttissima, figlia di un’epoca che si rivela, ogni giorno almeno stando alla cronaca, incapace di gestire il malessere sociale. Parliamo ancora di un fatto gravissimo: una violenza sessuale e la diffusione di immagini in una chat whatsapp con al centro di torbide attenzioni una ragazzina di 14 anni di Vasto. Stando al suo racconto avrebbe subito abusi in seguito all’assunzione di marijuana e in due, minorenni anche loro, avrebbero consumato rapporti sessuali filmandoli col telefonino. Ieri, in aula di tribunale, sono stati mostrati ai giudici i video diffusi sulle chat di gruppo ed ascoltati alcuni testimoni, poi l’udienza è stata aggiornata al prossimo 22 ottobre. Sul banco degli imputati un 16enne ed un 17enne. Seguiremo gli sviluppi di questa storia che ha sconvolto l’opinione pubblica e in particolare il capoluogo aragonese.

