Donna si lancia dal Ponte sul Mare

Purtroppo c’è ancora una bruttissima notizia di cronaca da riferire: una donna di cui non si conoscono le generalità si è lanciata questa mattina dal Ponte sul Mare di Pescara. Al momento c’è una motovedetta della Guardia Costiera che sta cercando il corpo della donna che è stato trascinato dalla corrente del fiume al largo.

Al momento non ci sono altre notizie in merito ma continueremo a seguire questa ennesima tragedia della disperazione.