Donatella Di Pietrantonio vince il Premio Strega 2024. La scrittrice di Arsita conquista l’ennesimo riconoscimento con l’opera “L’età fragile”. Al secondo posto Dario Voltolini con “Invernale” e al terzo Chiara Valerio con “Chi dice e chi tace”. L’opera vincitrice racconta di un gravissimo fatto di cronaca avvenuto in Abruzzo nel 1997: il Massacro del Morrone. “Non esiste un'età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta. Ma c'è un momento preciso, quando ci buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire. Per questo Lucia, che una notte di trent'anni fa si è salvata per un caso, adesso scruta con spavento il silenzio di sua figlia. Quella notte al Dente del Lupo c'erano tutti. I pastori dell'Appennino, i proprietari del campeggio, i cacciatori, i carabinieri. Tutti, tranne tre ragazze che non c'erano più”, scrive la Di Pietrantonio nella prefazione del suo libro.