Domani nella Cattedrale di San Cetteo i funerali di Augusto Zamponi

Saranno celebrati domani, sabato 16 novembre alle ore 11.00, nella cattedrale di San Cetteo a Pescara i funerali di Augusto Zamponi, il senzatetto di 57 anni morto all’alba di lunedì davanti proprio sui gradini della cattedrale. Saranno i familiari di Zamponi con l'aiuto della chiesa ad occuparsi del funerale e non il Comune di Pescara.

Tutti nei pressi di San Cetteo conoscevano Augusto. "Una bravissima persona che non ha mai fatto del male a nessuno". Tutti lo ricordano perché era sempre seduto vicino all’ingresso della chiesa, in molti gli lasciavo qualche moneta.

Augusto ogni mattina era in fila per chiedere la colazione al banchetto allestito della Caritas, davanti alla cattedrale. Una fila che ogni giorno purtroppo aumenta.