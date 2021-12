Domani l'ultimo saluto a Jlenia Di Tommaso, la giovane mamma stroncata da infarto venerdì mattina

Si svolgeranno domani, giovedì 2 dicembre, alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale Cristo Re ai Gesuiti, i funerali della sfortunata Jlenia Di Tommaso. La 44enne, madre di due figli, era stata trovata purtroppo priva di vita da un passante nei pressi dei portici in via Paolini, di fronte al Covid Hospital, venerdì mattina 26 novembre. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto dopo pochissimi istanti. Un infarto ha strappato agli affetti dei suoi cari la giovane madre. Dopo l'esame autoptico condotto dall'anatomo patologo Christian D'Ovidio, il corpo è stato restituito alla famiglia. La camera ardente è stata allestita presso l'Obitorio dell'ospedale Civile di Pescara dove in tanti si stanno recando per portare l'ultimo saluto. La redazione tutta rinnova la vicinanza ai figli Simone e Asia, a mamma Aida e papà Alfredo e alla sorella Mariassunta.