Disastro nelle carceri italiane

il Sindacato di Polizia Penitenziaria capitanato da Aldo Di Giacomo continua la sua marcia verso quella che ha tutta l'aria di essere un'autentica sfida contro il sistema considerata la difficile situazione nella quale è stato suo malgrado calato il mondo delle carceri italiane. Stiamo parlando del complicato vissuto degli operatori Penitenziari strutturatosi all'interno degli istituti di pena nazionali e del trattamento che quotidianamente i poliziotti Penitenziari subiscono a seguito di un evidente scollamento che si è andato creando tra chi vive sul fronte e chi, invece, si ritrova a gestirne le dinamiche generali, politica compresa. È un segretario generale schietto e sincero quello che nella giornata di ieri, dinanzi il carcere minorile "Cesare Beccaria", ha risposto alle domande dei giornalisti. Ha rilasciato toccanti considerazioni sui poliziotti arrestati e che da quasi sei mesi sono ancora in custodia cautelare. C'ha tenuto, a tal proposito, a precisare ( fermo restando il fatto che chi sbaglia è giusto che paghi) che un agente appena arruolato ( tali sono per lo più quelli arrestati) non può essere equiparato a un criminale patentato, ammesso che un crimine sia stato mai commesso visto che i tre gradi di giudizio valgono per tutti; così come ha voluto evidenziare il fatto che chissà perché tutti i problemi emergenti in carcere vengono ascritti solo e soltanto ai poliziotti Penitenziari. Sarebbe troppo pesante, secondo Di Giacomo, la misura presa nei confronti degli arrestati ragion per cui ne ha chiesto la scarcerazione. Il mestiere del basco blu, sentendo il numero uno dell' SPP, è divenuto molto complicato e questo grazie anche a uno Stato che ha abbandonato il sistema penitenziario a se stesso. Questi sono stati gli elementi cardini del discorso fatto da Di Giacomo fuori dal penitenziario divenuto emblema del disastro in cui versa la nicchia carceraria italiana. Non meno benevoli sono state le considerazioni fatte invece da Mauro Nardella, il Vice di Di Giacomo. "Un lavoro che a un' immane umanità e a un indiscusso e quasi innaturale spirito di sacrificio elargiti dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria fa da contraltare un pessimo trattamento a loro riservato e fatto di diritti mancati ( ce ne sarebbe da discutere fino a sera per elencarli tutti) e violazioni subite come, ad esempio, quella della menomazione fisica e soprattutto psichica subìta dai 2000 e più poliziotti aggrediti dall'inizio dell'anno" -spiega Il Vice segretario generale Mauro Nardella- " Il clima che si vive all'interno dei penitenziari italiani, e non solo minorili, è diventato talmente irreale, per non dire invivibile, da portare molti dei nuovi agenti appena usciti dal corso a optare per altre professioni" -sottolinea amaramente Nardella- "Sono ben 300 i neofiti ( gli ex per meglio dire), infatti, sui 2700 agenti appena arruolati che hanno deciso di abbandonare una barca che fa acqua da tutte le parti. Io sono oramai 30 anni che vivo dal fronte la professione di poliziotto penitenziario e il ragionamento che faccio nel cercare di provare a spiegare il perché di tali scelte lo tiro fuori non solo da chi porta i segni maturati sul campo ma da potenziale padre visto che gli ultimi assunti potrebbero essere miei figli" -Afferma il Vice Segretario Generale Mauro Nardella- "Nel tempo c'è stata una metamorfosi culturale e di pensiero nei nostri

giovani. La globalizzazione ha favorito un vero e proprio "turismo"

professionale da parte di chi non accetterà mai di fare lavori più

rischiosi di quelli che troverebbe altrove pur se a decine di migliaia di

chilometri.

Il nostro non è un lavoro eccessivamente pesante e potrebbe essere anche

molto gratificante se messi nelle condizioni di realizzarlo in maniera

adeguata. Oggi quel mestiere che trent'anni fa ho deciso di abbracciare e

con il giusto piglio è divenuto maledettamente rischioso. Non lo dico solo

per le aggressioni che subiamo quotidianamente ma anche e soprattutto per

il timore di essere denunciati semplicemente perché ora come ora non ti

puoi permettere neanche di salutare il detenuto senza usare la forma che

lui ti chiede di utilizzare.

Il reato di tortura legato alla componente psicologica questo sta creando.

Oggi si ha paura nell'ordinare finanche l'applicazione dell' articolo 41

dell'ordinamento penitenziario. Quello spaccato normativo cioè che permette

l'uso legittimo della forza seppur in determinati casi. Se si andrà avanti

così ci si potrà anche vantare di aver fatto assumere migliaia di nuove

leve ma poi si deve altresì spiegare del perché molti di questi, in

brevissimo tempo, abbandonano, cosi come fatto dagli altri, le maturate

convinzioni ante arruolamento. Bisogna invertire la tendenza con fatti

concreti perché sennò di questo passo in carcere non ci sarà più nessuno a

vegliarne la gestione".

- Chiude amaramente il Vice segretario generale