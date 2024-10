"Dai più volume alla vita" il nuovo video della Pubblicità Progresso

“Dai più volume alla vita”!

Questo è il titolo della Campagna 2024 di "Pubblicità Progresso": una fondazione italiana senza scopo di lucro che si occupa di promuovere attività per sensibilizzare la popolazione su vari temi sociali.

Creata e realizzata dall’agenzia P&Co, grazie alla collaborazione di Confindustria Dispositivi Medici, socio sostenitore della Fondazione, questa Campagna ha visto protagonista una donna della terza che affronta con un telecomando alcuni episodi di vita quotidiana. Ha sempre con se un telecomando che le serve per alzare il volume dei suoni che non percepisce per difficoltà di udito e nell’ultima scena sarà la nipote ad utilizzare il telecomando per permetterle di ballare con lei.

Il messaggio che Pubblicità Progresso ha voluto lanciare con questo spot è, quindi, l’importanza di prevenire l’udito poiché – come si legge nel comunicato stampa – la «vita regala momenti unici e irripetibili che restano impressi nell’esperienza di ciascuno tramite immagini e suoni. In questo senso, il suono è un elemento potentissimo in grado di far vivere le storie attraverso le emozioni che può suscitare»

Link al video https://www.youtube.com/watch?v=ClG4IpaXkMI

