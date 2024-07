DDL concorrenza: nel mirino autostrade e pedaggi

Il Ddl Concorrenza varato oggi dal Consiglio dei ministri contiene alcune

misure positive per i consumatori, ma altre che rischiano di risultare del

tutto inefficaci. Lo afferma Assoutenti, commentando il provvedimento del

Governo.



La principale criticità riguarda la parte del decreto sulla portabilità

delle scatole nere che, nelle intenzioni, dovrebbe portare ad una riduzione

delle tariffe Rc Auto – spiega Assoutenti – Non sarà purtroppo così: lo

strumento della scatola nera è infatti utilizzato dalle compagnie di

assicurazioni per profilare i comportamenti degli automobilisti attraverso

una sorta di “grande fratello” assicurativo e definire, mediante appositi

algoritmi, le tariffe delle polizze, rischiando di distruggere il sistema

della mutualità tra assicurati. La misura decisa dal governo, quindi, sarà

del tutto inefficace ai fini della riduzione dei prezzi.



Bene invece per Assoutenti i provvedimenti in tema di autostrade, che

potrebbero contenere gli aumenti dei pedaggi. “Oltre a limitare le tariffe,

però, servirebbe introdurre sistemi per rimborsare automaticamente e

immediatamente gli automobilisti per i disagi derivanti dai cantieri

infiniti e dagli eterni lavori in corso che, oltre ad allungare i tempi di

percorrenza in autostrada, creano difficoltà notevoli alla circolazione e

aumentano il rischio di incidenti” – dichiara il presidente Gabriele

Melluso – “Riteniamo positiva anche la norma contro la “shrinkflation”, che

garantirà maggiore trasparenza ai consumatori in fase di acquisto, mentre

in tema di trasporto pubblico non di linea attendiamo il rilascio di nuove

licenze nei comuni dove il servizio taxi e Ncc è carente e un potenziamento

dei servizi di auto bianche in favore di persone con disabilità” – conclude

Melluso.