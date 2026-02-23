Frase del giorno

23 Feb, 2026
D’Aversa nuovo allenatore del Torino

Il tecnico pescarese subentra a Baroni esonerato dal presidente Cairo. Obiettivo restare in Serie A

D’Aversa nuovo allenatore del Torino

Roberto D’Aversa, 50 anni, è il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico pescarese subentra a Marco Baroni, esonerato dal presidente Urbano Cairo per la crisi di risultati che ha visto il club torinese scivolare verso il fondo dell classifica. L’obiettivo resta la salvezza per uno dei club sportivi che hanno fatto la storia del calcio italiano. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2026. In bocca al lupo al tecnico D’Aversa per questa ennesima avventura in Serie A. 

