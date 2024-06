Crociere last minute: viaggi da sogno a tariffe ridotte

Moltissimi di coloro che hanno scelto una vacanza in una nave da crociera la definiscono “un’esperienza da provare almeno una volta nella vita” e secondo un recente studio CLIA (Cruise Lines International Association), l’associazione internazionale delle compagnie da crociera, l’82% dei crocieristi ha intenzione di tornare a bordo di una nave entro un anno. Questo la dice lunga sul fascino di questa modalità di vacanza e su quanto le aspettative dei viaggiatori non vengano deluse.

Tra l’altro è ormai da tempo sfatato il luogo comune delle crociere come viaggio dai costi proibitivi; oggi, infatti, si hanno a disposizione moltissime offerte a prezzi molto convenienti e del tutto in linea con quelli di altre tipologie di vacanza.

È molto comune anche la possibilità della crociera offerta last minute,un’opzione che si distingue per la sua convenienza e per la sua flessibilità; per esempio, Costa Crociere, notissima compagnia di navigazione, offre diverse possibilità per una vacanza last minute.

Perché scegliere una crociera last minute?

Una crociera last minute è un’offerta che si caratterizza per il fatto che la prenotazione viene fatta in un momento piuttosto prossimo alla data stabilita di partenza. I motivi per una scelta del genere sono vari.

Sicuramente si tratta di un’opportunità interessante per tutti coloro che, per imprevisti personali o professionali, non hanno avuto la possibilità di pianificare per tempo la vacanza, ma può rappresentare anche una strategia interessante per fare un viaggio da sogno a un prezzo molto conveniente. Del resto, anche quando si è vicini alle date di partenza, non mancano mai proposte allettanti dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo; magari occorre un po’ più di elasticità e flessibilità, ma con un po’ di attenzione, non sarà poi così difficile trovare la proposta giusta.

Peraltro, la crociera last minute è anche una scelta ideale quando ci si trova in una situazione in cui si ha la possibilità di usufruire di un periodo inaspettato di tempo libero.

Quale destinazione per una crociera last minute?

Le crociere last minute sono di norma disponibili per qualsiasi destinazione; c’è quindi grande libertà di scelta da questo punto di vista. Molto ovviamente dipende dal periodo; per esempio, nel periodo estivo una scelta decisamente interessante è quella delle crociere nord Europa, viaggi che sono ideali sia per chi ama ammirare paesaggi naturali mozzafiato che sembrano vere e proprie cartoline sia per coloro che sognano di visitare le splendide capitali nordeuropee.

Chi, per esempio, ama le meraviglie naturali può avere la possibilità di scoprire l’Islanda, la Finlandia, la Groenlandia o la Norvegia, così come chi ama le capitali europee ricche di storia, cultura e arte avrà l’opportunità di visitare gioielli come Copenaghen, Stoccolma, Vilnius, Dublino…

E a bordo relax e divertimento

In crociera, si può parlare di vacanza nella vacanza; a bordo di una nave Costa Crociere è infatti possibile trovare tutto ciò che può rendere indimenticabile un soggiorno: spettacoli, intrattenimento, cinema, teatri, concerti, cene di gala, bar e ristoranti, negozi di ogni tipo, aree per il relax, SPA, trattamenti wellness, zone per il fitness, piscine e soprattutto nessuno stress organizzativo perché in crociera tutto è già pianificato alla perfezione fin dal momento in cui si sale a bordo.

Insomma, ogni mattina ci sveglieremo in un diverso porto e avremo la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo e affascinante.