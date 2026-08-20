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Contenzioso sul lavoro a tempo determinato, la precisazione della Asl di Pescara

L’Azienda: «Il provvedimento è stato adottato nella fase sommaria e non è definitivo». Presentata opposizione

Contenzioso sul lavoro a tempo determinato, la precisazione della Asl di Pescara

La Asl di Pescara interviene con una precisazione in merito agli articoli pubblicati il 19 e 20 agosto dal quotidiano Il Centro, riguardanti una controversia relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato. L’Azienda chiarisce che il provvedimento richiamato nella vicenda è stato adottato nella fase sommaria del giudizio e, pertanto, non ha carattere definitivo. La Asl fa sapere di aver tempestivamente presentato opposizione. Nell’ambito del procedimento, l’Azienda sottoporrà al giudice tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle decisioni assunte, ribadendo così la propria posizione nel contenzioso ancora in corso. Considerata la natura della controversia e la necessità di tutelare la riservatezza della lavoratrice interessata, la Asl di Pescara precisa inoltre di non ritenere opportuno diffondere ulteriori dettagli sulla vicenda. L’Azienda sanitaria ribadisce infine il proprio impegno nell’applicazione della normativa in materia di pari opportunità, nella tutela della maternità e nel contrasto a ogni forma di discriminazione.

Tags: pescara Contenzioso Lavoro Ultime notizie

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