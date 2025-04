Consegnati a L'Avana (Cuba) gli oltre 800 occhiali raccolti nel pescarese

Sono stati consegnati a L’Avana (Cuba) gli 800 occhiali da vista destinati alle istituzioni mediche cubane e acquistati/raccolti per donarli al Paese sudamericano “come piccolo ma sentito segno di ringraziamento per l’attività delle brigate mediche cubane in Italia, nel periodo della pandemia Covid.

A consegnarli l’associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba – Circolo di Pescara L’Avana, nella sede nazionale dei comitati di difesa della Rivoluzione. Tra i promotori dell’iniziativa il direttore del quotidiano online AbruzzoIndependent.it, il dott. Marco Manzo e la legale pescarese Silvia Cipolloni.

La delegazione, che è stata accolta dal dottor Gerardo Hernandez Nordelo, Eroe della Repubblica di Cuba e Coordinatore Nazionale dei CdR, ha voluto rivolgere un ringraziamento per la collaborazione a questa iniziativa, chiamata “Operazione Milagro” all’Ipsias Di Marzio-Michetti di Pescara, all’Ottica Criber di Francavilla al Mare, alle Ottiche Salvatore e De Sanctis di Pescara e all’associazione Carrozzine Determinate. Il rientro in Italia è previsto nei prossimi giorni.