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Confiscati beni per 11,5 milioni a un imprenditore teramano deceduto

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  • 23 Ottobre, 2026
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Chieti in base al Codice Antimafia: tra i beni uno stabilimento balneare, 71 fabbricati, 13 terreni, quote societarie e conti correnti

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