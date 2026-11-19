È ufficialmente nato il gruppo provinciale del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Chieti, guidato dal presidente Matteo Pantalone. L’iniziativa si propone di favorire l’imprenditorialità giovanile, sostenere il ricambio generazionale nelle imprese artigiane e promuovere formazione, innovazione e nuove opportunità di crescita.

Accanto a Pantalone, il gruppo è composto dal vicepresidente vicario Domenico Corvo, dalla vicepresidente Alessandra Di Paolo, da Angelica Paolo, Francesco Rapposelli e Antonio Di Sciascio.

La costituzione del gruppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della rappresentanza di Confartigianato Chieti. L’obiettivo è dare maggiore visibilità alle esigenze delle nuove generazioni di imprenditori e favorirne un coinvolgimento attivo nella vita associativa.

Il Movimento Giovani Imprenditori si configura come uno spazio di incontro, confronto e progettazione, rivolto sia ai giovani che hanno già avviato un’attività sia a coloro che sono chiamati a raccogliere il testimone delle imprese di famiglia.

Tra le principali sfide del nuovo organismo ci saranno il sostegno alla nascita di nuove imprese, lo sviluppo di percorsi di formazione imprenditoriale e manageriale, il rafforzamento del legame tra scuola e mondo del lavoro e l’accompagnamento nei processi di trasmissione d’impresa.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla trasformazione digitale e all’innovazione tecnologica, considerate strumenti essenziali per migliorare la competitività delle aziende e aprire nuove possibilità di crescita per i giovani.

Il gruppo si inserisce nella rete nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, nata nel 1987 per rappresentare le specifiche necessità degli imprenditori under 40. La sua visione, “Costruiamo ambienti per intraprendere e vivere”, pone al centro la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo dell’imprenditorialità e alla valorizzazione del ruolo economico e sociale delle micro e piccole imprese e dell’artigianato.

“Vogliamo costruire un movimento capace di rappresentare concretamente le esigenze dei giovani imprenditori del nostro territorio e di offrire occasioni di confronto, crescita e collaborazione”, dichiara il presidente Matteo Pantalone. “Una delle sfide più importanti riguarda il ricambio generazionale: dobbiamo favorire l’ingresso delle nuove generazioni nelle imprese artigiane, accompagnare i passaggi di testimone e creare le condizioni affinché il patrimonio di competenze, professionalità ed eccellenze che caratterizza il nostro territorio non vada disperso”.

Per Pantalone, mantenere vive le realtà imprenditoriali e artigianali significa anche preservare un presidio umano, economico e sociale fondamentale per le comunità, in particolare nei centri più piccoli. Le imprese, sottolinea, non sono soltanto una fonte di lavoro, ma contribuiscono a mantenere vitali i territori e a contrastarne lo spopolamento.

“Allo stesso tempo, è fondamentale guardare al futuro, investendo nella formazione, nell’innovazione e nelle tecnologie digitali. Tradizione e innovazione non sono in contrapposizione, ma devono procedere insieme”, conclude il presidente. “Il nostro impegno sarà quello di costruire una rete di giovani imprenditori che sappiano condividere esperienze e idee, dialogare con le istituzioni e contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio”.