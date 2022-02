Come ottenere la migliore saldatura laser per orafi: strumenti e caratteristiche del metodo laser

La saldatura è una pratica tanto storica quanto poco conosciuta, abbiamo quindi pensato di sviluppare una piccola guida per rispondere a domande relative a questa antica arte in continua evoluzione. Come sarà già noto a molti, per saldare due corpi è necessario portare la lega su cui si intende lavorare al punto di fusione, in modo da poterlo legare ad altri corpi esterni.

Tra le pratiche più innovative in questo settore c'è indubbiamente l'utilizzo di strumenti laser in grado di offrire risultati più pregevoli e precisi rispetto ai saldatori tradizionali. Come per ogni novità, sono molte le domande e le curiosità che saltano in mente sull'utilizzo di questi nuovi attrezzi. Su quali metalli è meglio usarli? Quali sono gli strumenti necessari per accompagnare la saldatura laser? Di seguito trovate tutto quello che è necessario sapere per poter saldare tramite laser nella vostra oreficeria ed offrire servizi sempre più all'avanguardia e al passo con i tempi. Vedremo inoltre di chiarire alcuni dubbi relativi all'utilizzo di ciascuna lega.

Come utilizzare il saldatore laser passo passo

La saldatura laser è una tecnica che si basa su dei raggi in grado di trasmettere calore agli atomi del corpo che si vuole saldare. Questo tipo di fusione risulta molto più rapida rispetto alle altre poiché si concentra su piccole superfici di materia permettendo di ottenere lavori di fino. L'utilizzo del saldatore laser è piuttosto intuitivo, ci sono però degli accorgimenti da dover prendere prima dell'utilizzo: il raggio laser deve essere sempre tarato in base alla potenza desiderata e alla tipologia di materiale sul quale si vuole agire. I materiali reagiscono infatti diversamente al contatto con i laser.

I principali elementi su cui si tende a lavorare in oreficeria sono:

• Acciaio, con un punto di fusione a 1500 °C circa

• Bronzo, con fusione stabile a 1020°C circa

• Argento, con un punto di fusione di 961,8 °C circa

• Alluminio, con fusione corrispondente a 660,3 °C circa

• Oro, con un punto di fusione corrispondente a 1.064 °C circa

• Rame, con un punto di fusione di 1.085 °C circa

Ciascuno di questi può essere tranquillamente trattato con la sola saldatrice laser, in quanto questo strumento è incredibilmente versatile, tanto da poter essere utilizzato nelle attività di saldatura laser per laboratori odontotecnici. Tutto ciò che è necessario fare è effettuare una corretta valutazione delle capacità di assorbimento del calore dei materiali su cui si sta lavorando.

Altro elemento a cui è bene fare attenzione è la precisione del raggio laser: questo deve essere infatti ben concentrato verso un singolo punto del corpo da fondere colpendo quindi una superficie piccola per un breve lasso di tempo. Il raggio viene infatti minimizzato da una lente che permette di concentrare tutta l'energia sprigionata su di un singolo punto. A rendere particolarmente rivoluzionario questo strumento è proprio la possibilità di ridurre e allargare lo spettro di azione.

Una volta impostata la saldatrice sui settaggi preferiti, basta prendere i due corpi che si vogliono saldare e puntare la cannula della saldatrice laser nel punto di intersezione che si desidera unire.

Le caratteristiche della saldatura laser per gli orafi

L'utilizzo del laser per la saldatura di gioielli, bracciali e metalli preziosi è probabilmente la scelta migliore per ottenere risultati pregiati su piccoli oggetti che necessitano di grande cura e precisione. Come abbiamo visto in parte in precedenza, le caratteristiche e i vantaggi che la saldatura laser offre sono indubbiamente:

• La versatilità: i saldatori laser offrono la possibilità di allargare o restringere lo spettro del laser e coprire quindi porzioni più o meno ampie del materiale che si desidera fondere. La versatilità di questi strumenti sta anche nella capacità di poter lavorare su qualsiasi tipo di materiale.

• L'efficacia: è provato che le saldature fatte con laser sono particolarmente resistenti e stabili nel tempo.

• La sicurezza: la saldatura laser permette di lavorare sui corpi senza doverli riscaldare per intero. In questo modo si evitano rischi legati a scottature, ustioni e si risparmia su una parte del materiale necessario per la messa in sicurezza del lavoro.

• La velocità: il raggiungimento del punto di fusione dei materiali è molto più rapido in quanto questi strumenti sono in grado di concentrare tutta la loro potenza su singole parti della superficie.

• La precisione: gli oggetti su cui si lavora vengono deformati decisamente meno rispetto alle altre saldatrici proprio per la minore invasività che caratterizza questi attrezzi.

Attrezzature per orafi necessarie durante la saldatura con laser

Le attrezzature per orafi necessarie per poter saldare in tutta sicurezza sono diverse e variano a seconda del saldatore laser utilizzato. La situazione cambia radicalmente se si passa dai saldatori laser per odontotecnici al saldatore dado laser, o saldatori laser più comuni. Ognuno di questi strumenti si utilizza infatti in contesti diametralmente diversi e su corpi di forme e dimensioni disparate; questo porta alla necessità di dover mettere in sicurezza il processo di saldatura con accessori diversi. Le saldatrici laser si distinguono dalle classiche saldatrici con microfiamma anche per il minor quantitativo di articoli necessari per l’esecuzione del lavoro. Nel laboratorio saranno infatti sufficienti solo i seguenti supporti:

• Saldatore laser

• Banco, possibilmente in legno

• Blocco per saldatura

• Pinzette per saldatura

• Polvere lucidante

• Guanti protettivi